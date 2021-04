Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Zeugen gesucht: Zwei Schwerverletzte nach Unfall/ Verursacher ist flüchtig

Ispringen (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Schaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 4531 am Dienstagvormittag gegen 08.00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein grauer Van auf der Kreisstraße von Ispringen kommend in Richtung Neulingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Van auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommender 41-jähriger Renault-Fahrer nach links ausweichen musste. In der Folge geriet der Renault ins Schleudern und prallte in einen VW eines 49-Jährigen, welcher dem Renault entgegenkam und hinter dem grauen Van fuhr. Der 41-Jährige sowie der 49-Jährige wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Van entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Kreisverkehr zur Eisinger Landstraße weiter. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war das Polizeipräsidium Pforzheim mit drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Pforzheim, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

