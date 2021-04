Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zwei Einbruche im Bereich Horb - Polizei sucht Zeugen -

Freudenstadt (ots)

Gleich zwei Einbrüche musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Horb am Neckar verzeichnen.

Im Stadtteil Mühlen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Auftreten einer Plexiglasscheibe Zutritt in einem an einem Waldweg, parallel zur Neckartalbahn, abgestellten Bauwagen. Dort wurden neben diversen Elektrogeräte und einem dreistelligen Bargeldbetrag auch ein Schlüssel für einen ebenfalls an der Örtlichkeit befindlichen Schuppen entwendet. Mit diesem Schlüssel gelangten der oder die Täter in den Schuppen und entwendeten auch hier mehrere Elektrogeräte.

Kurz darauf, gegen 03.10 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter durch den Kellerzugang in ein Sportheim im Stadtteil Ahldorf ein. Ob die Diebe auf der Suche nach Beute fündig wurden, ist noch unklar. Ein Zeugen wachte durch Geräusche von draußen auf und entdeckte zwei Täter am Sportheim. Als er diese ansprach, rannten die zwei zu einem Fahrzeug und fuhren mit diesem in Richtung Friedhof davon.

Ob die zwei Taten im Zusammenhang stehen bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zeugen die zu einem der Einbrüche verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hob unter der Telefonnummer 07451 960 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

