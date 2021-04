Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter fährt mit Pkw auf Fußgängerin zu - Polizei bittet um Hinweise

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend fuhr ein Unbekannter mit seinem Kleinwagen auf eine Fußgängerin in der Nordstadt zu. Sie konnte sich gerade noch rechtzeitig zur Seite springen und so eine Kollision verhindern.

Gegen 21:10 Uhr befand sich die Frau zu Fuß in der Redtenbacherstraße. Nach derzeitigem Stand befuhr ein blauer Kleinwagen zeitgleich die Gerwigstraße aus nördlicher Fahrtrichtung und kam kurz vor der Kreuzung Redtenbacherstraße zum Stehen. Die Innenbeleuchtung des Fahrzeugs war zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet. Aufgrund dessen, dass der Fahrer anhielte, links blinkte und Blickkontakt mit der Frau hatte, ging diese davon aus, dass er sie bemerkt hatte. Schließlich betrat die Fußgängerin die Fahrbahn, um diese zu queren. Als sie sich etwa in der Mitte befand, fuhr der Kleinwagenfahrer plötzlich los. Um einen Unfall zu vermeiden, rannte die Frau schnell auf die andere Straßenseite. Der Kleinwagenfahrer fuhr wohl noch eine Weile im Kreis herum und hielte an mehreren Stellen an.

Der Fahrer des Wagens wird wie folgt beschrieben: Westeuropäisches Erscheinungsbild, schmales Gesicht mit schmaler Nase. Er wurde auf Anfang bis Mitte 30 geschätzt, er hatte kurze, blonde Haare. Seine Oberbekleidung war grau.

Wer Hinweise zur Verkehrssituation oder dem unbekannten Fahrer geben kann, wird gebeten sich unter 07231 186-3211 an das Polizeirevier Pforzheim-Nord zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell