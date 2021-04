Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Handwerksbetrieb

Wildberg (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Freitag, 18.00 Uhr auf Samstag, 06.10 Uhr in eine Metzgerei in Wildberg eingebrochen. Nach Stand der Ermittlungen durchwühlte der Täter Schränke und Regale. Beim Einbruch in Effringen entstand ein Schaden von etwa 150 Euro; entwendet wurde nichts.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Nagold, Rufnummer 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

