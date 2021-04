Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Freudenstadt (ots)

Ein 23-Jähriger kam am Samstagabend mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 28 von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Nach den derzeitigen Ermittlungen befuhr der Verunfallte gegen 20:00 Uhr zunächst mit hoher Geschwindigkeit die Bundesstraße von Freudenstadt in Richtung Dornstetten. Während eines Überholvorgangs geriet der Fahrer mit seinem Mercedes zunächst in den angrenzenden Grünstreifen und verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 23-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde er durch das offene Schiebedach seines Wagens herausgeschleudert. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der 23-Jährige nicht angeschnallt war. Durch den Unfall zog sich der Fahrer schwerer Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Freudenstadt mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

