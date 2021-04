Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Öffentlichkeitsfahndung: 21-Jährige vermisst

Freudenstadt (ots)

Seit Donnerstag, dem 15. April 2021 wird die 21-jährige Jessica S. aus Alpirsbach vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt nachmittags in der Nordstadt von Freudenstadt gesehen. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste

- ist etwa 172 cm groß und schlank - hat blond-braune, schulterlange Haare und - trägt vermutlich ein grünes T-Shirt, Jeans, eine Camouflage-Jacke und schwarze Turnschuhe.

Hier geht's zur Fahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-vermisstenfahndung/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

