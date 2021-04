Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost ist am Mittwochabend ein unbekannter Fahrzeuglenker flüchtig.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr der Flüchtige gegen 18.30 Uhr den Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe und übersieht beim Einfahren auf die Hauptfahrbahn einen 18-jährigen Opel-Fahrer. Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß vermeiden, indem er mit dem Auto nach links auswich. Hierbei kollidierte der Opel mit einem Ford. Der 22-jährige Ford-Fahrer wird im weiteren Verlauf mit seinem Pkw in die linksseitigen Leitplankenelemente abgewiesen. An beiden Pkw entstand Sachschaden, insgesamt etwa 20.000 Euro. Zum unfallauslösenden Fahrzeug liegen derzeit keine Hinweise vor.

