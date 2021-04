Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht -

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmorgen soll es am Waisenhausplatz nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsdelikt gekommen sein, bei welchem ein Fahrgast durch einen Bremsvorgang des Busfahrers im Linienbus gestürzt sei.

Der Linienbusfahrer befuhr gegen 10:20 Uhr den Busfahrstreifen auf der Straße "Am Waisenhausplatz", als plötzlich der oder die Fahrerin eines dunklen PKWs von der dortigen Parkfläche nach links auf den Busfahrstreifen einfuhr, ohne auf den dort herannahenden Linienbus zu achten. Der Busfahrer musste, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern, seinen Bus nach links Ausweichen und leicht abbremsen Eine kurz zuvor in den Bus eingestiegen Frau stürzte hierdurch und zog sich Verletzungen zu, welche ambulant in einer Klinik behandelt werden mussten. Der dunkle Pkw fuhr unbeirrt in Richtung Innenstadt weiter.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber des Unfalls, unter 07231 186 3111, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

