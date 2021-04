Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei Verletzte und drei beteiligte Autos bei Verkehrsunfall

Mühlacker (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos sind am frühen Montagabend zwei Personen verletzt worden.

Eine 65-jährige VW-Fahrerin war gegen 16:45 Uhr auf der Bundesstraße 35 bei Mühlacker in Richtung Maulbronn unterwegs, als sie verkehrsbedingt halten musste. Während ein hinter ihr befindlicher 54-jähriger Opelfahrer die Situation erkannte und bremste, gelang es einem hinter dem Opel fahrenden 80-jährigen Skodafahrer nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. In der Folge fuhr der Skodafahrer auf den Opel auf und schob ihn auf den VW. Durch den Unfall erlitten der 80-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen, die 77-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell