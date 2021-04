Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geschätzte 100.000 Euro Sachschaden nach Brand

Pforzheim (ots)

Bei einem Brand in einem Schnellimbiss in der Pforzheimer Zehnthofstraße am Dienstagmittag, wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Gegen 14:00 Uhr entstand vermutlich am Grill ein Fettbrand. Durch den Kamin des Imbissladens gelang der Rauch des Feuers in das angrenzende Wohngebäude. Die ersten zwei Stockwerke des Anwesens wurden durch die eingesetzten Beamten des Polizeirevier Pforzheim-Nord, sowie durch die Berufsfeuerwehr Pforzheim vorsorglich geräumt. Hierbei verletzte sich ein Feuerwehrmann und musste zur Behandlung seiner Verletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Hierbei kam auch die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz. Das Feuer wurde durch die Wehr, die mit 6 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort waren rasch unter Kontrolle gebracht. Nachdem die Räumlichkeiten gelüftet wurden, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Neben der Berufsfeuerwehr Pforzheim befanden sich 5 Streifenwagen, 1 Notarztwagen, 2 Rettungswagen, sowie ein Krankentransportwagen im Einsatz.

Simone Unger, Pressestelle

