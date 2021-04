Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Haiterbach (ots)

In Haiterbach haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Auto beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Sachbeschädigung an einem Mini, der in der Gartenstraße geparkt war, am Sonntag gegen 00.50 Uhr begangen. Am Fahrzeug wurden die Front- und eine Seitenscheibe beschädigt sowie die beiden Außenspiegel zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zum fraglichen Zeitpunkt fielen zwei Personen auf, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen bzw. als Zeugen in Betracht kommen. Sie waren in Richtung Beihinger Straße zu Fuß unterwegs. Beide Personen sind 170-180 cm groß, eine von ihnen hatte eine graue Kapuze auf.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell