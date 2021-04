Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: gefährliche Körperverletzung im Stadtgebiet

Pforzheim (ots)

Wie im Nachgang bekannt wurde, kam es am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, im Bereich der Holzgartenstraße zu einer Körperverletzung die von mehreren Personen gemeinschaftlich begangen wurde. Nach Stand der Ermittlungen wurde ein junger Mann aus einer Personengruppe heraus angegangen, geschlagen und verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat in Autos in Richtung Altstädter Brücke.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

