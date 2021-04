Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Brand in Gebäude

Niefern-Öschelbronn (ots)

Bei einem Brand in einem Gebäude am Freitag in Niefern-Öschelbronn ist Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte eine Bewohnerin in einem ansonsten ungenutzten offenen Kamin in einem Nebengebäude des Wohnanwesens in der Parkstraße Feuer gemacht. Offenbar weil das Kaminrohr mit einem Deckel verschlossen war, staute sich der Rauch und die Decke im Nebengebäude fing Feuer. Den Feuerwehren aus Niefern-Öschelbronn und Mühlacker gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern. Die Bewohnerin, welche selbständig hatte das Gebäude verlassen, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

