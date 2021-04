Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Gebrauchtwarenladen Fahrzeugschlüssel entwendet

Freudenstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagmittag auf Samstagnachmittag in die Räumlichkeiten eines Gebrauchtwarenladens in der Junghansstraße ein. Die Täter, welche mehrere Türen aufhebelten, erbeuteten zwei Fahrzeugschlüssel. Mit einem der beiden Fahrzeugen, einem Renault Kangoo, fuhren die Täter offensichtlich etwa 40 km, bevor sie ihn wieder zurückbrachten und hierbei mit der Front des Fahrzeugs an einer Metalltreppe des Gebäudes hängenblieben. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Ob noch weiter Dinge gestohlen wurde bedarf noch der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 07451 960, beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

