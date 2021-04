Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pkw Brand auf A 8

Remchingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 01.26 Uhr zu einem Pkw-Brand auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West in Fahrtrichtung Stuttgart. Hier geriet ein 3er BMW auf Höhe Remchingen aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die beiden Pkw-Insassen, 21 und 22 Jahre alt, konnten sich unverletzt aus dem Pkw begeben, nachdem sie ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt hatten.

Aufgrund von Lösch- und Reinigungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen für ca. drei Stunden gesperrt werden, kurzzeitig auch die komplette Fahrbahn. Größere Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr gab es nicht.

Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzt 15.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Remchingen und Pforzheim waren mit je einem Fahrzeug und insgesamt zehn Einsatzkräften im Einsatz.

Ebenfalls vor Ort befand sich eine Besatzung der Autobahnpolizei Pforzheim.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

