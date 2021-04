Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter Autofahrer stößt mit Kind zusammen: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ermittler der Verkehrspolizei suchen einen noch unbekannten Autofahrer, der am Donnerstagabend in Pforzheim-Büchenbronn in einen Unfall mit einem elfjährigen Kind verwickelt war.

Der 11-Jährige war gegen 18:30 Uhr gemeinsam mit einem Freund zu Fuß entlang der Unteren Stöckstraße unterwegs, bis er an der Pforzheimer Straße ankam. Hier wartete er an der dort befindlichen Bedarfsampel bis diese für ihn Grün zeigte. Als der 11-Jährige in der Folge die Straße überquerte, wurde er vom Fahrzeug des noch Unbekannten erfasst. Letzterer war auf der Pforzheimer Straße in Richtung Pforzheim unterwegs. Nach dem Zusammenstoß mit dem Jungen stieg der Fahrer des Wagens aus und fragte diesen, ob es ihm gut geht. Nachdem der 11-Jährige dies offenbar bejahte, fuhr der Autofahrer weiter. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen weißen Mercedes Kombi. Der unbekannte Fahrer wird beschrieben als dunkelhaariger Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren mit leichtem Bartwuchs um die Lippen sowie südländischem Erscheinungsbild.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Außerdem suchen die Ermittler eine ebenfalls noch unbekannte Frau als Zeugin. Diese war mit einem grauen Auto unterwegs gewesen und hatte sich dem 11-Jährigen nach dem Unfall als Zeugin angeboten, was das Kind jedoch abgelehnt hatte. Diese Zeugin wird ebenso gebeten, sich unter der genannten Rufnummer zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

