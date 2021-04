Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rund 40 Verstöße aufgedeckt: Polizei kontrolliert gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Pforzheim (ots)

Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion haben den gewerblichen Personen- und Güterverkehr kontrolliert und dabei mehrere Verstöße aufgedeckt.

Die gezielten Kontrollen, an denen neben den Beamten vom Standort der Verkehrspolizei in der Kaiser-Friedrich-Straße auch Kräfte der Autobahnpolizei beteiligt waren, fanden am Donnerstagmorgen und -nachmittag statt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte etwa 50 Fahrzeuge und entdeckten dabei rund 40 Verstöße. Es wurden unter anderem acht Überschreitungen der Lenkzeit, fünf überschrittene Termine für die Hauptuntersuchung sowie drei Verstöße im Zusammenhang mit Ladungssicherung festgestellt. Schwerpunkte bei der Kontrollaktion waren das Pforzheimer Stadtgebiet sowie die Autobahn A 8. Anzeigen werden folgen.

