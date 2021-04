Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Wildberg (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 348.

Ein 51-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 13.40 Uhr mit drei weiteren Insassen die Landesstraße 348 von Oberhaugstett in Richtung Wart. Ein Lkw, dem drei weitere Pkw folgten, befuhr die entgegengesetzte Richtung. Als der Opel-Fahrer auf der Höhe eines Parkplatzes am entgegenkommenden Lkw vorbeifuhr, scherte ein hinter dem Lkw fahrender Pkw offenbar zum Überholen aus. Gerade noch rechtzeitig wich der 51-Jährige rechts in das Grasbankett neben der Strecke aus. Hierbei wurde der Opel so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Alle vier Insassen des Opels blieben unverletzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

