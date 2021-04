Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Kollision mit einem Rettungswagen

(CW) Altensteig (ots)

Drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit einem Rettungswagen am Donnerstagnachmittag.

Der Rettungswagen fuhr kurz vor 16:30 Uhr von Spielberg kommend auf der Landesstraße 362 und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 404 nach links in Richtung Altensteig abbiegen. Hierbei übersah der 44jährige Rettungswagenfahrer einen von Altensteig kommenden Mercedes-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 49jährige Mercedes Fahrer, der Fahrer des Rettungswagens sowie dessen 43jährige Beifahrerin wurden alle leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

