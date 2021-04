Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn

Grömbach - Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten

Baiersbronn / Grömbach (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch rissen Unbekannte in Baiersbronn einen Automaten aus der Verankerung und entwendeten ihn. In Grömbach wird im selben Zeitraum durch Unbekannte versucht, einen weiteren Zigarettenautomaten zu stehlen.

In der Zeit zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr, entwendeten die Täter den an einer Hausfassade in Baiersbronn, in der Schönmünzstraße, angebrachten Automaten, indem sie ihn gewaltsam aus der Verankerung zogen. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Einen weiteren Automaten versuchten Unbekannte in Grömbach, Erzgruber Straße, in der Zeit zwischen Dienstag, 13:00 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr, von einer Gebäudeaußenseite wegzuhebeln, was jedoch misslang.

Die Ermittlungen wurden durch die jeweiligen Polizeiposten aufgenommen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell