Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Pkw überschlägt sich mehrfach

Schömberg (ots)

Ein Totalschaden an einem Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 343. Ein 62-jähriger Nissan-Fahrer war von Schömberg in Richtung Bad Liebenzell unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich mehrfach.

Der 62-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Bei dem Fahrer wurden über 0,8 Promille festgestellt, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

