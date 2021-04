Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF) Niefern-Öschelbronn und Eutingen - Versuchter Betrug

Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die abgebildete Person.

Pforzheim (ots)

Am 24.11.2020 versuchte sich ein bislang unbekannter Täter, zunächst in einer Bankfiliale Niefern-Öschelbronn sowie im Anschluss in Eutingen, eine nicht unerhebliche Menge Bargeld, vom Firmenkonto einer hiesigen Brauerei ausbezahlen zu lassen. Der Täter legte den Angestellten ein gefälschtes Ausweispapier vor und gab sich dadurch als Geschäftsführer der Brauerei aus. Da die Angestellten aber Verdacht schöpften, kam es zu keinen Auszahlungen und der Täter entfernte sich aus den Filialen. Aus dem Schalterraum der Bankfiliale in Eutingen liegen Videoaufzeichnungen des Täters vor.

Beschreibung des Täters:

ca. 30 - 40 Jahre alt

südländisches Erscheinungsbild schwarze kurze Haare / Dreitagebart sprach Deutsch ohne Akzent bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem hellen Hemd, einer dunklen Jeans, schwarzen Schuhen und schwarzen Lederhandschuhen trug zudem eine dunkle Brille mit runden Gläsern und führte eine dunkle Aktentasche mit sich

Hier geht's zur Fahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/niefern-oeschelbronn-und-eutingen-versuchter-betrug/

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell