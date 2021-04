Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Brand in Freudenstadt-Dietersweiler

Freudenstadt (ots)

Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Dietersweiler hat das Kriminalkommissariat Freudenstadt die Ermittlungen übernommen.

Das Feuer brach am Montagabend gegen 22 Uhr in einer offenen Lagerhalle am Ortsrand von Dietersweiler aus. Die Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Neben den Polizeirevieren Freudenstadt und Horb sowie dem Kriminaldauerdienst waren die Feuerwehren aus Freudenstadt und Dornstetten sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Zeugen zum Brandgeschehen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Rufnummer 07231 186-4444, telefonisch in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell