Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Großes Treffen auf Parkplatz - Verstöße gegen CoronaV angezeigt

Freudenstadt (ots)

Im Bereich des Parkplatzes beim "Panoramabad" in der Ludwig-Jahn-Straße kam es am Sonntagabend zu zahlreichen Verstöße gegen die Coronaverordnung, so dass die Polizei konsequent einschritt. Aufgrund des dort hinterlassenen Mülls war der Platz offensichtlich bereits in der Vergangenheit als Treffpunkt genutzt worden.

Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr stellte die Polizei dort zwanzig Fahrzeuge fest. Neben den unerlaubten Ansammlungen wurde teilweise der Mindestabstand unterschritten bzw. keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Mehrere Personen wurden bereits zum wiederholten Male wegen Verstößen auffällig. Im Anschluss erhielten die Angesprochenen Platzverweise. Insgesamt wurden fünfzehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die Stadt Freudenstadt gefertigt.

Sabine Maag, Pressestelle

