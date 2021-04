Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Einbrecher dringt in Wohnung ein und entwendet Schmuck

Alpirsbach (ots)

Diebesgut von rund 1.000 Euro nahm ein Unbekannter am Sonntagmittag an sich, nachdem er in eine Wohnung eingebrochen war.

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr war die Bewohnerin des Anwesens in der Krähenbadstraße nicht zu Hause. Als sie zurückkam bemerkte sie die offenstehende Wohnungstür, die durch den unbekannten Täter im Bereich des Türschlosses beschädigt worden war. Nachdem sich der Täter so Zugang verschafft hatte, durchsuchte er die Wohnung und konnte im Anschluss unerkannt entkommen.

