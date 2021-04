Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Familienvater geschlagen und getreten - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Vor den Augen seiner Kinder traten am Sonntagabend drei Jugendliche auf einen 39-Jährigen Mann ein und verletzten ihn.

Nach den ersten Erkenntnissen besuchte der Vater, gegen 19:00 Uhr, mit den Kindern den "Skaterplatz" in der Carl-Hölzle-Straße als er bemerkte, dass die acht-, neun- und elfjährigen Kinder von den Jugendlichen gefilmt oder fotografiert wurden, wobei sich diese auch noch darüber lustig machten. Als der 39-Jährige die Jugendlichen daraufhin ansprach, schlugen diese unvermittelt auf ihn ein. Sie trafen ihn unter anderem am Kopf, bis er zu Boden ging, wo sie weiter auf ihn eintraten. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Dietlinger Straße. Bei der anschließenden Fahndung waren mehrere Streifenwagen sowie die Polizeihundestaffel eingesetzt.

Ein Tatverdächtiger kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 17 Jahre alt und rund 180 cm groß. Seine Haare waren dunkel und seitlich abrasiert, wobei die Deckhaare zusammengebunden waren. Er ist von stabiler Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen roten Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jogginghose.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

