Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Diebstahl eines gesicherten Pedelecs

Ispringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend ein mittels Metallkette gesichertes schwarzes 29 Zoll Mountainbike-Pedelec mit der Bezeichnung Rieju MRT Cross3 in Ispringen gestohlen.

Ein Zeuge hat den Diebstahl beobachtet. Die Tat ereignete sich gegen 21.25 Uhr in der Eisenbahnstraße. Der Täter entfernte sich nach der Tat auf dem entwendeten Pedelec in Richtung Kämpfelbach. Beschreibung des Täters: zirka 150 cm groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit Kapuzenpullover und schwarzer Jacke mit hellen Streifen. In der Nähe des Tatorts hielt sich eine weitere Person auf, die eventuell als Zeuge in Betracht kommt: 180 bis 190 cm groß, kurze Haare, bekleidet mit grüner Jacke und Jeans.

Der Diebstahlsschaden liegt bei etwa 1.800 Euro.

Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Rufnummer 07231 186-3211, telefonisch in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell