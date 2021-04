Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Schwerverletzter nach Überholvorgang

Horb am Neckar (ots)

Eine schwerverletzte Person und ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag.

Gegen 16.00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer die Landesstraße 398 von Dettingen kommend in Richtung Dießen, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Im Moment des Abbiegevorgangs setzte ein ihm folgender, offenbar alkoholisierter, 40-jähriger VW-Fahrer zum Überholen an. Beim folgenden Zusammenstoß wurde der VW von der Fahrbahn in eine Wiese abgewiesen und prallte gegen dort abgelegte Baumstämme.

Der 40-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

