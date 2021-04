Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Vorfahrt missachtet: Zwei verletzte Autofahrer

Engelsbrand (ots)

Eine Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Waldgebiet bei Engelsbrand, Alte Grunbacher Straße, am Donnerstagmittag.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr ein 44-jähriger Dacia-Fahrer gegen 12.30 Uhr die Jahnstraße aus Richtung Grunbach kommend in Richtung Langenbrand. Aus Richtung Salmbach kommend befuhr eine 47-Jährige mit einem Toyota die Verlängerung der Kapfenhardter Straße. Im Kreuzungsbereich der beiden Gemeindeverbindungsstraßen kam es zum Zusammenstoß der Pkw. Der Dacia kollidiert mit dem von rechts kommenden Toyota. Das Fahrzeug der 47-Jährigen wurde hierdurch in den Wald abgewiesen. Die Frau wurde schwerverletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 44-Jährige, dessen Dacia noch einen Baum erfasste, erlitt leichte Verletzungen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell