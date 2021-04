Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann entblößt sich und wird festgenommen

Pforzheim (ots)

Am Samstagmittag zog sich ein 37-Jähriger die Hose hinunter und offenbarte sich so einer entgegenkommenden Passantin.

Gegen 12:45 Uhr kam der Frau in der Emilienstraße der ihr unbekannte Mann entgegen und entblößte dann vor ihr seinen Unterleib. Die Frau versuchte zunächst, andere Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen, was aber wohl misslang. Als der Mann dann jedoch bemerkte, dass die Passantin mit der Polizei telefonierte, zog er seine Hose wieder nach oben und lief in Richtung Zerrennerstraße davon. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 37-Jährige, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf, kontrolliert werden. Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise auf Drogeneinfluss und psychische Auffälligkeiten. Er wurde in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell