POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrskontrolle: Personen flüchten vor Polizei - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen sollte ein mit vier Personen besetzter Mercedes durch Polizeibeamte kontrolliert werden - nach kurzer Verfolgungsfahrt ließ der Fahrer jedoch das Fahrzeug stehen, ein Insasse konnte festgenommen werden.

Nach den ersten Erkenntnissen ignorierte der Fahrer des Mercedes, gegen 8:30 Uhr, im Bereich des Turnplatzes zunächst die Aufforderung "Stopp Polizei" und fuhr dann beschleunigt davon. Im Bereich "Kanzlersträßchen" hielt das Fahrzeug dann abrupt an und die Insassen rannten in verschiedene Richtungen unter anderem in das angrenzende Waldgebiet davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber waren bei der Suche nach den Insassen im Einsatz. Ob der Flucht eine Straftat vorausging oder welches Motiv beim Fahrer bzw. seinen Mitfahrern zugrunde lag, wird derzeit im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die insbesondere zu den beteiligten Personen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 zu melden.

