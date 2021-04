Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unfall beim Überholen - Motorradfahrer leicht verletzt

Bad Wildbad/Lkr. Calw (ots)

Ein misslungenes Überholmanöver führte am Samstag um 16:55 Uhr auf der L 351 in Höhe Christophshof zum Sturz eines 23-jährigen Motorradfahrers. Als der Motorradfahrer mit seiner Suzuki in Fahrtrichtung Bad Wildbad bereits zum Überholen ausgeschert war, scherte die vor ihm fahrende 35-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza ebenfalls zum Überholen aus, wodurch es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto kam. Bei dem anschließenden Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Peter Eberle, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell