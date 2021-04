Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall in Calw - Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Am Karfreitag, gegen 09:25 Uhr, kam es in Calw, an der Einmündung Stuttgarter Straße/ Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von etwa 7000 Euro entstand. Ein 60jähriger Skodafahrer fuhr auf der Bahnhofstraße, in Richtung Heumaden. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kia, der von einer 29jährigen Frau gelenkt wurde. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die für sie gültige Ampel grün zeigte. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer lautet: 07051/161-3511.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

