Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich bei Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 77-jährige Frau getötet wurde. Ein 78-jähriger Mann wurde schwer verletzt.

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr befand sich gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf einer Einsatzfahrt. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen bog des Feuerwehrfahrzeug in Höhe Mäuerach nach links in Richtung Kanzlerstraße ab. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Unfall erlitt die Beifahrerin in dem Auto schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch die Insassen des Feuerwehrfahrzeugs und den hinzugerufenen Rettungsdienst sowie Notarzt, verstarb sie kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Fahrer des Autos wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt. Die Feuerwehrangehörigen blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock. Bei den Rettungsmaßnahmen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die näheren Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell