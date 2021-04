Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Verkehrsteilnehmer geraten aneinander - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Wildbad (ots)

Am Mittwochmittag gerieten ein Pkw-Fahrer und ein Fußgänger in Streit. Die Bilanz war am Ende offensichtlich eine handgreifliche Auseinandersetzung sowie eine gerissene Frontscheibe.

Zwischen 14:10 Uhr und 14:15 Uhr seien die Beteiligten zunächst auf der Kernerstraße im Bereich des Kreisverkehrs Höhe "Palais Thermal" aufeinandergetroffen. Möglicherweise kam es hier zu Beleidigungen zwischen dem 22-jährigen VW-Fahrer und dem 38-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war. Vor dem Parkplatz "Kurzentrum" soll der VW-Fahrer dann auf den hinzukommenden Fußgänger zugefahren sein. Daraufhin holte dieser offensichtlich sein Fahrrad und fuhr dem VW-Fahrer hinterher. In der Bismarckstraße sei es dann zu einem weiteren Disput gekommen, wobei einer der beiden angespuckt worden sein soll. Letztlich trug die Windschutzscheibe des VW aufgrund eines körperlichen Einsatzes Risse davon.

Die Polizei in Bad Wildbad sucht Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise können unter 07081 9390-0 dem Polizeiposten gemeldet werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell