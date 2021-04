Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Bei Wendemanövern mehrere Unfälle verursacht

Ispringen (ots)

Kurz nach 23:00 Uhr konnte am Mittwoch ein 63-Jähriger Fahrer von der Polizei gestoppt werden, nachdem zuvor mehrere Unfälle gebaut hatte.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann gegen 22:50 Uhr mit seinem Klein-Lkw (Renault) zunächst während eines Wendevorgangs das Schiebetor einer Firma in der Industriestraße beschädigte. Er stieg aus und begutachtete den Schaden, wobei er noch von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde. Dies tangierte den Fahrer jedoch nicht und er setzte unbeirrt seine Fahrt fort. Wenige Minuten später verursachte er gegen 23:00 Uhr einen weiteren Unfall, als er in die Waldstraße einfuhr und aufgrund fehlender Wendemöglichkeit in der Sackgasse rückwärtsfahren musste. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem geparkten Jeep. Nach der Kollision fuhr der Fahrer erneut vorwärts und setzte im Anschluss zurück, so dass er mit seinem Heck im Gartenzaun eines dortigen Anwohners landete. Dieser sprach den 63-Jährigen ebenfalls auf den Unfall an. Dennoch fuhr dieser in Richtung Pflegeheim weiter, um wenige Minuten später aber wieder rückwärtsfahrend zurückzukehren. Schließlich konnte gegen 23:10 Uhr eine Polizeistreife weitere Wendeversuche unterbinden und den Mann von erneuten Unfällen abhalten. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille.

Der Sachschaden am Schiebetor wird auf rund 8.000 Euro geschätzt, der Schaden am geparkten Jeep auf 2.000 Euro. Am Gartenzaun wurde bislang kein größerer Schaden geltend gemacht. Am Klein-Lkw entstanden nur leichte Beschädigungen, die auf 100 Euro geschätzt werden. Vom Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und er bekam die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde vorläufig einbehalten und er muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

