POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Unbekannter belästigt Frau: Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Dornstetten (ots)

Nach einem Vorfall, der sich bereits letzte Woche am Dienstag in Dornstetten ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Freudenstadt nun nach Zeugen.

Eine Frau war gegen 11:45 Uhr zusammen mit ihrem kleinem Kind zu Fuß auf dem Weg zwischen dem Bahnhaltepunkt Dornstetten in der Tübinger Straße und der Brunnenbergstraße unterwegs, als ihr ein Mann entgegen kam. Der Unbekannte sprach die Frau an und berührte sie in der Folge unsittlich. Danach lief er weg. Der Täter wird beschrieben als etwa 50 Jahre alter, 165 cm großer Mann mit schulterlangem schwarzen oder grauen Haar sowie einem grauen Vollbart. Er soll von dünner Gestalt sein und mit blauen Jeans, einer Jacke mit zwei Farben sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zum geschilderten Vorfall oder zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

