POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend in ein Wohnhaus in Liebelsberg eingedrungen und danach geflüchtet.

Der Täter drang in das Wohnhaus im Allmandweg ein und durchsuchte mehrere Schränke. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 23.20 Uhr wurde der Täter beim Verlassen des Objekts gesehen. Der Mann verließ zu Fuß mit einer dunklen Umhängetasche das Anwesen in Richtung Wasserturm. Die unmittelbaren Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Flüchtigen.

Beschreibung des Mannes: zirka 175 cm groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

