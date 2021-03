Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind von Auto erfasst und verletzt - Zeugen gesucht -

Pforzheim (ots)

Stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste am Dienstagmittag ein 11-jähriger Junge, nachdem er von einem Auto erfasst wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, überquerte der Junge gegen 13:00 Uhr die Straße "Auf der Rotplatte" hinter einem anfahrenden Linienbus. Der zur selben Zeit in entgegengesetzter Richtung fahrende 70-jähriger Peugeot Fahrer erfasste den Jungen mit der linken Fahrzeugseite. Der Junge, wurde vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus stationär aufgenommen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber des Unfalls sich unter der Rufnummer, 07231 186 3111, zu melden.

