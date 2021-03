Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Nach Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugin gesucht -

Freudenstadt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Fachgeschäfts für Bau- und Garten in der Straße "Im Sulzhau" hat ein männlicher Fahrzeugführer am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr die hintere Stoßstange, eines Opel Astra beschädigt und einen Schaden von geschätzten 1.000 Euro hinterlassen- Durch eine Zeugin wurde der Unfall beobachtet. Diese gab ihre Informationen am Infocenter des Fachgeschäfts ab, jedoch ohne ihre eigenen Daten zu hinterlassen. Das Polizeirevier Freudenstadt bittet nun diese Zeugin sich unter der Rufnummer 07441 536-0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell