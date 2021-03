Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Auffahrunfall mit drei Lkw - zwei Verletzte - Vollsperrung der Autobahn A8

Niefern-Öschelbronn (ots)

Rund drei Stunden musste die A8 am Dienstagvormittag voll gesperrt bleiben, nachdem drei LKW in einen Auffahrunfall verwickelt waren. Infolge des Unfalls wurden der 63-jährige Fahrer eines Klein-Lkw schwer, der 47-Jähriger Fahrer eines beteiligten Tanklastzugs leicht verletzt. Der 43-jährige Fahrer eines Sattelzugs blieb unverletzt.

Im Bereich der Anschlussstellen Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhren gegen 10:20 Uhr insgesamt drei Lkw aufeinander auf, wobei die genaue Unfallursache derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Da der 63-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, musste dieser zunächst geborgen werden. Allerdings erreichten die beteiligten Rettungsfahrzeuge nur erschwert den Einsatzort, da keine ordnungsgemäße Rettungsgasse gebildet worden war. Die verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Teilweise staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Heimsheim zurück. Gegen 13:45 Uhr war die Fahrbahn gereinigt und konnte wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert.

