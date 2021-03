Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Gärtnerei -

Calw (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22:30 Uhr und Montagfrüh 07:10 drangen bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Gärtnerei in der Straße "Oberwiesen" ein.

Durch einschlagen eines Glaselements des Gewächshauses gelang der oder die Täter in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Gegenstände zur Schädlingsbekämpfung im Wert von etwa 100 Euro entwendet.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Calw, unter der Nummer 07051/1613511, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell