Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Vollsperrung der BAB 8 in Richtung Stuttgart aufgrund eines brennenden

Enzkreis (ots)

Gegen 07:40 Uhr wurde ein rauchender Lkw auf dem Standstreifen der Bundesautobahn 8 kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-West, in Fahrtrichtung Stuttgart, gemeldet. Der 27-jährige Lkw-Fahrer sah, nachdem er ein "knallen" aus dem Motorraum hörte, Rauch aus diesem aufsteigen. Er konnte den Lkw noch am rechten Fahrbahnrand, kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-West abstellen, bevor er selbstständig den Lkw verließ. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Pforzheim und aus Remchingen befand sich das Führerhaus bereits in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden. Das Führerhaus brannte vollständig aus. Die Ladung des Lkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Bundesautobahn ist bis ca. 14:00 Uhr aufgrund Bergungsarbeiten, sowie der Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt. Die Fahrzeuge werden an der Ausfahrt Karlsbad von der Autobahn abgeleitet. Zeitweise entstand ein Stau in etwa 11 km Länge. Neben den Feuerwehren mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 32 Mann, war die Autobahnmeisterei und ein Abschleppdienst im Einsatz.

