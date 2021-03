Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Unbekannter durchtrennt Telefonkabel

Keltern (ots)

Ein Unbekannter hat in Keltern-Dietlingen über das Wochenende in zwei Fällen ein Telefonkabel durchtrennt.

Zunächst machte sich der Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Anwesen in der Mozartstraße zu schaffen und kappte dort das Telefonkabel.

Am späten Sonntagabend, gegen 22:45 Uhr, durchtrennte der Unbekannte dann die betreffende Leitung an einem Gebäude in der Poststraße.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell