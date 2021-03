Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Rottweil und des PP Pforzheim: (FDS) Kreis Freudenstadt - Erfolg im Kampf gegen Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter": 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Kreis Freudenstadt (ots)

Einsatzkräften der Kriminalpolizei aus Calw und Freudenstadt ist am Donnerstag ein Erfolg im Kampf gegen die Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" gelungen. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Eine 85-jährige Geschädigte aus dem Kreis Freudenstadt hatte Anrufe eines angeblichen Polizisten sowie eines angeblichen Staatsanwalts erhalten. Die Anrufer täuschten der Geschädigten am Telefon vor, dass in der Nähe ihrer Wohnadresse Einbrecher festgenommen worden seien und man ihre Anschrift auf einer Liste der Festgenommenen gefunden habe. Durch geschickte Gesprächsführung sowie dem Aufbau von emotionalem Druck brachten die Anrufer die 85-Jährige dazu, einen Geldbetrag von einigen Tausend Euro in eine Tasche zu verpacken und außerhalb ihrer Wohnung zu deponieren. Nachdem die "richtige" Polizei über die Anrufe informiert wurde, gelang es den Beamten in der Folge, den Tatverdächtigen festzunehmen, als er die Tasche an sich nehmen wollte. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug des 27-Jährigen sicher und durchsuchten seine Wohnadresse in Hessen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der dringend Tatverdächtige, ein mazedonischer Staatsbürger, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Polizeihauptkommissar Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Staatsanwältin Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell