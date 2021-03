Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unbekannter bricht in Bäckerei ein

Althengstett (ots)

In eine Bäckerei ist ein Unbekannter am frühen Montagmorgen in Althengstett eingedrungen.

Der Einbrecher hebelte gegen 3:30 Uhr eine Türe auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude in der Hauptstraße. Dort entwendete er Münzgeld sowie möglicherweise weitere Gegenstände. Die Gesamthöhe des Diebstahlschadens ist bislang noch unbekannt. Der Sachschaden, den der Täter verursachte, beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell