Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter belästigt Kinder - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagmittag auf dem Pforzheimer Buckenberg offenbar zwei Mädchen belästigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Kinder gegen 11:30 Uhr auf einem Fußweg zwischen Leonard-Bernstein-Weg und Lion-Feuchtwanger-Allee mit ihren Tretrollern unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen wurden. Der Unbekannte war zuvor in einem weißen oder silberfarbenen Pkw Kombi gefahren. Während der Täter die Mädchen ansprach, zeigte er sich jenen mit entblößtem Geschlechtsteil, infolgedessen die Kinder auf ihren Rollern flüchteten. Im weiteren Verlauf stieg der Mann offenbar wieder in sein Auto und sprach eines der beiden flüchtenden Kinder im Bereich der Lion-Feuchtwanger-Allee erneut an. Das Mädchen fuhr jedoch schnell davon.

Der Täter wird beschrieben als etwa 50 bis 55 Jahre alter Mann mit Dreitagebart, einem Schnurrbart und braunen oder schwarzen, kurzen Haaren. Er sei mit einer dunklen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Zudem habe er eine Mund-Nasen-Maske getragen, die heruntergezogen war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell