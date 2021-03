Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Calw (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es am Wochenende in Calw.

In der Nacht auf Sonntag drangen bislang noch unbekannte Täter in ein Ladengeschäft am Marktplatz ein und entwendeten mehrere Waren der Auslage. Nach derzeitigem Stand schlugen die Unbekannten die Schaufensterscheibe mit einem Stein ein und gelangten so in den Innenraum.

Durch aufmerksame Zeugen konnten die Täter wie folgt beschrieben werden: Zwei männliche Personen, circa 18 bis 30 Jahre alt, schlank, etwa 175 bis 185 cm groß. Einer der Täter trug eine schwarze Kappe und weiße Turnschuhe. Der zweite hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen, trug ebenfalls weiße Turnschuhe sowie einen Mund-Nasen-Schutz.

Ein zweiter Einbruch hat im Ortsteil Stammheim in der Hauptstraße stattgefunden. In der Nacht auf Montag gelangen zwei unbekannte Täter in eine Bäckerei. Dabei schlugen sie die Scheibe ein, verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum und durchwühlten diesen - nach derzeitigem Stand ohne Beute zu machen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw Tel.: 07051 / 161 3511, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

