POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Feuer auf Balkon zwei Personen in Klinik

Zwei Personen haben am Freitagmittag in eine Klinik gebracht werden müssen, nachdem auf dem Balkon einer Wohnung auf dem Pforzheimer Buckenberg ein Feuer ausgebrochen war.

Gegen 12:30 Uhr eilten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße. Dort war nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar eine auf dem Balkon einer Wohnung befindliche Fritteuse in Flammen aufgegangen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten eine Bewohnerin sowie ein Helfer aus der Nachbarschaft wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch das Feuer, welches zum Zerbersten einer Scheibe der Balkontüre führte, entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen, ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung konnte verhindert werden. Die Wohnung wurde leicht verraucht, blieb jedoch bewohnbar. Als Ursprung des Brands der Fritteuse kommt eine technische Ursache in Betracht.

