Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim (CW) Calw - 21-Jähriger attackiert Bekannten mit Messer und muss in Untersuchungshaft

Calw (ots)

Wegen einer Messerattacke auf einen Bekannten befindet sich ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft.

Der 21-Jährige soll seinen gleichaltrigen Bekannten am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr im Bereich des Hermann-Hesse-Platzes angesprochen haben. Als der Bekannte sich Angaben zufolge wohl nicht auf das Gespräch einließ, soll der 21-Jährige ihn mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf soll der Geschädigte an der Nagold entlang in Richtung Stadtmitte die Flucht ergriffen haben, wobei ihm der Tatverdächtige hinterhergerannt sei. Über die Marktstraße kehrte der Geschädigte dann zurück zum Hermann-Hesse-Platz und verständigte die Polizei. Den Einsatzkräften gelang es in der Folge, den 21-Jährigen bei sich zuhause widerstandslos festzunehmen. Weiterhin fanden die Beamten das mutmaßliche Tatmesser und stellten es sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der dringend Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsbürger, am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Matthias Grundke, Staatsanwaltschaft Tübingen

